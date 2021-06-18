Песков назвал причину роста заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/075a5722-d01c-11eb-b86b-96000091f725_660.jpg Фото: mossobyanin/vk.com

Ситуация с коронавирусом ухудшилась из-за низких темпов вакцинации и нигилизма граждан России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он сообщил, что в Кремле согласны со словами руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которая объяснила рост заболеваемости пренебрежением санитарно-эпидемиологическими нормами со стороны россиян.

Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, и кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать, — цитирует Пескова агентство.

Ранее Попова рассказала, что система Роспотребнадзора мобилизована и перешла на круглосуточный режим работы из-за роста случаев заражения коронавирусом. Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас крайне напряжённая.

По её словам, Россия не допустила появления третьей волны заболеваемости, когда практически все страны Северного полушария страдали от происходящего. Однако сейчас государство столкнулось с обратной ситуацией.