Песков назвал причину роста заболеваемости COVID-19

Ситуация с коронавирусом ухудшилась из-за низких темпов вакцинации и нигилизма граждан России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Он сообщил, что в Кремле согласны со словами руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которая объяснила рост заболеваемости пренебрежением санитарно-эпидемиологическими нормами со стороны россиян.
Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, и кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать, — цитирует Пескова агентство.
Ранее Попова рассказала, что система Роспотребнадзора мобилизована и перешла на круглосуточный режим работы из-за роста случаев заражения коронавирусом. Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас крайне напряжённая.
По её словам, Россия не допустила появления третьей волны заболеваемости, когда практически все страны Северного полушария страдали от происходящего. Однако сейчас государство столкнулось с обратной ситуацией.
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