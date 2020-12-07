Песков: я не знаю, были ли в Чечне похороны убийцы французского учителя

https://static.news.ru/photo/7ce42022-3878-11eb-abd3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, действительно ли выходец из Чечни Абдулах Анзоров, убивший под Парижем французского учителя Самюэля Пати, был с почестями похоронен в республике.

Об этом он сказал, комментируя вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле якобы прошедшие в Чечне похороны Анзорова возможным оправданием терроризма.

Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были, и как они прошли, — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что российские власти осуждают произошедшее в Париже. По его словам, речь идёт о террористическом акте, не подлежащем «ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в чеченском селе Шалажи появилась табличка с именем террориста Абдулаха Анзорова, который отрезал голову учителю во Франции, в честь которого якобы названа улица. Табличку припаяли к газовой трубе. Её фотографию опубликовал в историях Instagram местный житель, который сопроводил публикацию комментарием «Улица имени настоящего мужчины».