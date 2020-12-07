Песков: я не знаю, были ли в Чечне похороны убийцы французского учителя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, действительно ли выходец из Чечни Абдулах Анзоров, убивший под Парижем французского учителя Самюэля Пати, был с почестями похоронен в республике.
Об этом он сказал, комментируя вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле якобы прошедшие в Чечне похороны Анзорова возможным оправданием терроризма.
Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были, и как они прошли, — заявил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что российские власти осуждают произошедшее в Париже. По его словам, речь идёт о террористическом акте, не подлежащем «ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в чеченском селе Шалажи появилась табличка с именем террориста Абдулаха Анзорова, который отрезал голову учителю во Франции, в честь которого якобы названа улица. Табличку припаяли к газовой трубе. Её фотографию опубликовал в историях Instagram местный житель, который сопроводил публикацию комментарием «Улица имени настоящего мужчины».