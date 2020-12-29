Песков не знает, как пройдёт вакцинация Путина от COVID-19

Пока неизвестно, в каком формате будет организована вакцинация президента РФ Владимира Путина от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пока неизвестно, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
По его словам, необходимо просто ждать решения главы государства, который сам сообщит об этом «в той форме, в которой он хочет, и в то время, которое он посчитает целесообразным».
Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявлял, что российский лидер сам примет решение о том, когда и каким образом будет сообщено о сделанной им прививке от коронавируса. Он пояснил, что Путин не мог планировать вакцинацию без заключения Минздрава РФ о безопасности препарата «Спутник V» для лиц в возрасте старше 60 лет.
Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным. При этом он отметил, что пока специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, в настоящее время предусмотрены для граждан определённого возраста.