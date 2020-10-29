Песков не видит связи между нападением в Татарстане и событиями во Франции

https://static.news.ru/photo/56568872-1a97-11eb-9cb1-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
События в Татарстане, где подросток напал с ножом на полицейского, и атака на прихожан церкви во французской Ницце не связаны. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он, в ответ на вопрос журналистов, видят ли в Кремле общее между этими инцидентами, объяснил, в чём их различия.
События во Франции — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то? — цитирует Пескова ТАСС.
Нападение в Татарстане произошло в 00:30 30 октября. Подросток бросил две бутылки с зажигательной смесью на парковку отдела МВД по Кукморскому району и бросился бежать. Правоохранители попытались задержать юношу, но он оказал сопротивление и несколько раз ударил ножом полицейского. После этого сотрудникам пришлось открыть огонь и от полученных ранений юноша погиб на месте. Раненый полицейский находится в больнице, угрозы его жизни нет.
Что касается ситуации в Ницце, то утром 29 октября мужчина напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом». Полиция Франции установила личность напавшего. В его сумке оказалось удостоверение личности уроженца Туниса 1999 года рождения.
Как писал NEWS.ru, ранее власти рассказали подробности о напавшем на отдел полиции в Татарстане.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram