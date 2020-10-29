Песков не видит связи между нападением в Татарстане и событиями во Франции

https://static.news.ru/photo/56568872-1a97-11eb-9cb1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

События в Татарстане, где подросток напал с ножом на полицейского, и атака на прихожан церкви во французской Ницце не связаны. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он, в ответ на вопрос журналистов, видят ли в Кремле общее между этими инцидентами, объяснил, в чём их различия.

События во Франции — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то? — цитирует Пескова ТАСС.

Нападение в Татарстане произошло в 00:30 30 октября. Подросток бросил две бутылки с зажигательной смесью на парковку отдела МВД по Кукморскому району и бросился бежать. Правоохранители попытались задержать юношу, но он оказал сопротивление и несколько раз ударил ножом полицейского. После этого сотрудникам пришлось открыть огонь и от полученных ранений юноша погиб на месте. Раненый полицейский находится в больнице, угрозы его жизни нет.

Что касается ситуации в Ницце, то утром 29 октября мужчина напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин . Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом». Полиция Франции установила личность напавшего. В его сумке оказалось удостоверение личности уроженца Туниса 1999 года рождения.

Как писал NEWS.ru, ранее власти рассказали подробности о напавшем на отдел полиции в Татарстане.