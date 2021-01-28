Песков не стал оценивать акцию с раздачей блокадникам по 125 граммов хлеба

https://static.news.ru/photo/05791ec0-621c-11eb-83da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос об акции волонтёров, раздавших живущим в Крыму блокадникам по 125 граммов хлеба.

Я не смогу никак ответить на этот вопрос, потому что я не обладаю информацией об этой акции, — заявил представитель Кремля.

По его словам, в рамках 75-летия Победы, отмечавшегося в 2020 году, до сих пор организуется много мероприятий, передаёт ТАСС.

Акцию «Блокадный хлеб» провели в Симферопольском районе Крыма. Её приурочили к годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Согласно данным СМИ, некоторые ветераны, которые получили «блокадную» порцию хлеба, раскритиковали организаторов мероприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что жители посёлка Сохновка в Назаровском районе Красноярского края устроили фотосессию, посвящённую 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Для создания соответствующей атмосферы энтузиасты собрали бабушкины шали, нашли весы старого образца, а также изготовили плакаты.