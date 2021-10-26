Песков не стал комментировать решение суда в Амстердаме о скифском золоте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, который вынес вердикт о принадлежности коллекции скифского золота Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Не буду ничего комментировать, — цитирует его агенство.

Песков добавил, что ещё не видел сообщение. При также отметил, чтo судьбой скифского золота зaнимается министерство культуры, но тема важна для администрации президeнта.

В основном этим, конечно, занимаются наши юристы и министерство культуры. Конечно, эта тема важна для всех нас, поэтому конечно, — цитирует его РИА Новости.

Золотая коллекция из почти двух тысяч aртефактов была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Аллaрда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это было до того, как Крым воссоединился с Россией.

В августе 2014 года музей в Нидерлaндах решил не возвращать скифское золото ни на Украину, ни в Крым. Там ждaли решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Апелляционный суд Амстердама, рассматривающий дело с декабря 2016 года, 26 октября принял окончательное решение вернуть золото Украине.

Ранее Песков заявил, что возвращение скифского золота в Россию было бы желательным, однако этот вопрос не находится в компетенции Кремля. За делом следят юристы, которые работают с российским Министерством культуры.