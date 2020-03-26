https://static.news.ru/photo/8d474800-6e83-11ea-9fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с мнением, что переход на удалённую работу оказывает негативное влияние на эффективность чиновников.

По его словам, всё зависит от конкретного человека.

Зачастую эта эффективность может быть и выше, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что треть россиян без энтузиазма отнеслись к переходу на удалённую работу из-за коронавируса. При этом каждый пятый сотрудник продолжает ездить в офис вопреки рекомендации работодателя трудиться из дома.