Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать предложения лишить российского гражданства актёра Жерара Депардье из-за его позиции по спецоперации на Украине, пишет ТАСС. Лишить Депардье российского гражданства предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Я ничего не могу сказать на этот счёт, — сказал представитель Кремля.

Ранее в интервью французский актёр заявил , что российский народ не несёт ответственности за действия своих лидеров, в частности президента РФ Владимира Путина. Тогда же он высказал намерение передать доходы от запланированных во Франции концертов пострадавшим украинцам.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что французский актёр «не понимает, что происходит». Представитель Кремля уточнил, что российская сторона готова дать Депардье разъяснения по политической ситуации. Сергей Миронов также заявил, что знаменитости, осуждающие спецоперацию России на Украине, должны определиться, «по чью они сторону баррикад».

Вопрос о лишении Депардье гражданства РФ также обсуждался в Госдуме. Тогда депутат Султан Хамзаев предлагал не только лишить актёра российского паспорта, но и изъять у него недвижимость в Грозном и Саранске, чтобы передать её детям-сиротам. В ответ на это в Чечне призвали не воспринимать всерьёз слова Депардье о спецоперации и отметили, что он нечасто бывает в столице региона.