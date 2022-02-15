Песков не поехал на открытие Олимпиады из-за заражения «омикроном»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог отправиться в Пекин на открытие Олимпийских игр из-за заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», передаёт Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Ранее Песков уже болел COVID-19, в мае 2020 года он перенёс инфекцию вместе с супругой Татьяной Навкой. В ноябре 2021 года пресс-секретарь президента привился вакциной «Спутник Лайт».

Как сообщили собеседники Telegram-канала, заражение «омикроном» у Пескова протекало в лёгкой форме. Сам пресс-секретарь главы государства рассказал, что в связи с заболеванием восемь дней работал в дистанционном формате.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не боятся ухудшения имиджа Владимира Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками. Так он прокомментировал тот факт, что главу государства во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Штольцем разделял длинный стол.

По словам Пескова, это временные меры, они объясняются эпидемиологической обстановкой на фоне распространения коронавируса. Он добавил, что сейчас количество заражений уменьшилось, в то время как неделю назад был пик очередной волны, когда «болели все сплошь и вокруг».