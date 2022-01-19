Песков заявил, что не знает о крещении внуков Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, были ли крещёны внуки президента России Владимира Путина. По его словам, вопросы такого типа касаются личного пространства президента, сообщает РИА Новости.

Я не знаю. Это личное пространство президента. У меня нет ни полномочий, ни намерения в это личное пространство вторгаться, — подчеркнул Песков.

При этом на вопрос, являются ли крещёными жена самого Пескова Татьяна Навка и его дочь Елизавета, пресс-секретарь ответил утвердительно, в то же время подчеркнув, что такие вопросы тоже относятся к области «личного пространства».

Ранее пресс-секретарь сообщил, что президент России не стал принимать участие в традиционных крещенских купаниях, прислушавшись в том числе к рекомендациям представителей Церкви.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить крещенские купания в 2022 году в связи с ожидаемым массовым распространением «омикрон»-штамма COVID-19. Он добавил, что против выступила и РПЦ.

Врач-пульмонолог Василий Штабницкий также заявил, что медицина поддерживает процедуры закаливания, но проводить их стоит системно, а не раз в год. Кроме того, он отметил, что большое количество желающих окунуться в прорубь может способствовать распространению штамма коронавируса «омикрон».

День Крещения Господня отмечается 19 января. Это один из самых древних и значимых христианских праздников. В России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в освящённых прорубях.