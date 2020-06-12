Песков назвал военных и врачей героями нашего времени

https://static.news.ru/photo/e912c92e-acaa-11ea-854c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал врачей и военнослужащих современными героями. По его словам, ситуация с пандемией коронавируса показала всем, что есть врачи, которые погибают в «красных зонах», когда работают с заражёнными пациентами. Также его поражает мужество российских военнослужащих, выполняющих свой долг в Сирии.

Пример последних месяцев, последних недель — это наши врачи. Согласитесь, что мы никогда слово «герой» с врачами не ассоциировали, — цитирует ТАСС Пескова.

В ходе онлайн-общения с юнармейцами Песков подчеркнул, что врачи, работающие с коронавирусными больными, месяцами не ездят домой, живут в гостиницах и общежитиях, чтобы не подвергать опасности жизни своих родных и близких. Героями Песков считает также простых людей, которые вовремя приходят на помощь, спасают утопающих и вытаскивают из пожаров людей.

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Песков назвал свою деятельность аналогичной работе сапёра, когда одно неосторожное высказывание может быть использовано недоброжелателями против главы государства. Он подчеркнул, что в обязанности пресс-секретаря входит в основном разъяснение средствам массовой информации вопросов, связанных с деятельностью президента, и тех, которые возникают после профильных мероприятий. Необходимо вместе с президентом быть в курсе всего происходящего, пытаться разобраться в сути событий, считает представитель Кремля.