В Госдуме РФ приняли закон о наложении штрафов за сравнение СССР с Третьим Рейхом. Отныне гражданам, отождествляющим исторические роли Советского Союза и гитлеровской Германии, грозит административный штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Должностным лицам предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Юридических лиц ожидают штрафные меры в размере от 10 до 50 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП России новой статьей 13.48 «Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, — сказано в сообщении.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предсказал, что Украину ждёт судьба Третьего рейха. Он напомнил, что за последние 30 лет Украина воспитала целое поколение в соответствии с идеологией нацистской Германии. Экс-президент РФ напомнил, что в украинских учебниках истории фигурируют «имена иуд и нацистских прихвостней». При этом в воинских частях Украины воспевается «нацистская идеология» и «фашистская эстетика».

В свою очередь секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что США продолжают традиции гитлеровской Германии, проводившей бесчеловечные эксперименты над людьми, имея ввиду обнаруженные свидетельства работы биолабораторий США на территории Украины. Он уточнил, что Россия завершает сбор доказательной базы в отношении американской военно-биологической деятельности на Украине.