Песков назвал условия доступа журналистов на пресс-конференцию Путина

Кремль пригласит на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина журналистов, которые активно освещают события в политике и экономике, а также президентскую повестку дня. Для участия в мероприятии, которое пройдёт 23 декабря в московском Манеже, нужно будет сдать три ПЦР-теста на коронавирус, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил , что перед формированием окончательного списка участников будут проводиться «определённые проверки безопасности».

Это совершенно стандартная процедура, — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится 23 декабря в Манеже, примут участие в том числе журналисты СМИ — иностранных агентов, так как этот статус не является запретом на работу. На данный момент реестр СМИ-иноaгентов Минюста России включает 99 изданий и персон. Также стало известно, что в нынешнем году свободной аккредитации на пресс-конференцию не будет, а Кремль сам выберет представителей СМИ для освещения мероприятия.

Владимир Путин проводит большие пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан в период с 2008 года по 2012-й, когда он занимал пост главы правительства. В прошлом году формат пресс-конференции был изменён из-за пандемии. В частности, некоторые журналисты находились вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, другим же была предоставлена возможность общаться с ним по видеосвязи из Центра международной торговли.