Песков назвал свои самые яркие события в 2020 году

https://static.news.ru/photo/790239b4-4136-11eb-844e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lisa_peskova

Уходящий год запомнится пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову перенесённой коронавирусной инфекцией, а также возможностью больше времени проводить с семьёй.

В нашей семье мы переболели коронавирусом. Это тоже такое яркое событие, которое запоминается. Было больше общения с семьёй. Это очень здорово. Удалось всё-таки компенсировать какие-то недели и месяцы, когда видели друг друга буквально по несколько минут, — рассказал представитель Кремля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, находясь дома в кругу семьи, была возможность поговорить с детьми о жизни, узнать их мировоззрение, чем они живут. Также Пескову удалось посмотреть фильмы и почитать книги.

Вместе с тем он добавил, что 2020 год был тяжёлым как для страны, так и для всего мира, а людям пришлось «выйти из зоны комфорта».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что испугался, когда после недели лечения коронавируса его состояние внезапно ухудшилось. Он признался, что даже задумывался о написании завещания. Ему было страшно, поскольку он заболел практически в один день с женой Татьяной Навкой. Вначале болезнь протекала «достаточно терпимо», но потом поднялась температура и развилась пневмония. Врачи сообщили ему, что практически за ночь «может удвоиться зона поражения».

По его словам, каких-либо конкретных последствий болезни он не заметил. Были проблемы с венами на руках, поскольку чиновнику ставили много капельниц. Также он пожаловался на слабость, «которую доселе не испытывал». Он рассказал, что было тяжело ходить и тяжело передвигаться.

Песков вместе с супругой Татьяной Навкой перенёс коронавирус в мае. Он находился в больнице. О положительном тесте он сообщил 12 мая, писал NEWS.ru.