https://static.news.ru/photo/6017a8d2-6e99-11ea-b73d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержку с обращением Владимира Путина к россиянам из-за распространения коронавируса. По его словам, в настоящий момент завершается подготовка выступления политика.

Он отметил, что мероприятие начнётся в течение часа, передаёт «Подъём».

Оно (выступление. — NEWS.ru) не откладывается. Завершается подготовка. Будет в течение часа, — сказал представитель главы государства.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратится к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Трансляция должна была начаться по телевидению 25 марта в 15:00 мск.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.