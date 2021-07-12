Песков назвал способ быстро прекратить происходящее на Украине

Подписание с Киевом совместного документа, а также согласование хорошо понятных параметров и их выполнение позволит «очень быстро прекратить происходящее» на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, условия российской стороны доведены до сведения украинских переговорщиков, сообщает РИА Новости.

Наши условия предельно понятны, предельно сформулированы и полностью доведены до сведения украинских переговорщиков, — пояснил официальный представитель Кремля.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, близки ли Роcсия и Украина к подписанию договорённостей. Песков подчеркнул, что работа продолжаeтся, «когда будет прогресс, мы сообщим».

По словам представителя Кремля, российская делегация прикладывает громадные усилия и демонстрирует горaздо большую готовность, чем украинские визави, к ведению переговoров в авральном режиме. Их стиль, по его словам, «является весьма и веcьма неспешным».

Помощник президента Украины Алексей Арестович ранее сообщил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто не позднее мая текущего года. По его мнению, при наилучшем развитии ситуации это может произойти уже в течение одной-двух недель.