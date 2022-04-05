Песков назвал события в Буче хорошо срежиссированным шоу

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию в Буче «хорошо срежиссированным трагическим шоу», передаёт ТАСС. О подлоге, призванном очернить российскую армию, свидетельствует весь ход событий и «огромное количество» имеющихся данных, добавил он.

Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное трагическое шоу, — сказал Песков.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал события в Буче фейками, «вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды», создаваемыми за большие деньги пиар-агентствами и «фабриками троллей». По его словам, представители нацбатов и теробороны готовы «мимоходом» убить мирных жителей ради расчеловечивания России и её максимального очернения.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в украинской Буче. Он напомнил, что российские войска вышли из Бучи 30 марта, тогда как записи массовых убийств появились лишь 3 апреля. При этом вывод российских войск был подтверждён мэром Бучи Анатолием Федоруком, который представил этот факт как победу украинской армии и при этом не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чём-то подобном, зато улыбался на видеозаписи, что было бы явно неуместно, знай он о массовых убийствах в городе.