Песков назвал ситуацию с COVID-19 в РФ напряжённой, но контролируемой

https://static.news.ru/photo/f45ee6c4-1f4a-11eb-be8d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России напряжённая, но находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сдерживать пандемию удаётся благодаря принятым мерам по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.

По его словам, в некоторых субъектах зафиксированы сбои, на них экстренно реагируют. У представителя Кремля поинтересовались, о чём говорят прогнозы, поступающие руководству страны, в частности, продолжится ли увеличение числа заражённых. Песков ответил, что «точных прогнозов здесь быть не может», пишет «Интерфакс».

Мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Это стандартная формула поведения <...> Мы видим, что такой спектр принимаемых мер от страны к стране настолько различается. Каждый опыт каждой страны имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Вместе с другими странами Россия приобрела свой опыт в борьбе с этим эпидемиологическим вызовом, — сказал он.

Медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным социологического исследования, примерно 25–30% россиян считают, что угроза распространения коронавируса преувеличена, и болезнь не является серьёзной. Из них около 10% совсем отрицают опасность инфекции и не соблюдают эпидемиологические меры.