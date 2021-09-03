Песков назвал раздутым внимание прессы к поправившему Путина школьнику

Внимание к школьнику из Воркуты, поправившего президента Владимира Путина, чрезмерно раздуто прессой. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сам по себе момент был неординарный, он был интересный. Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает, как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие. А дальше, собственно, это была эмоциональная реакция, наверное, прессы, которая это раздула, — сказал он.

Инцидент произошёл во время открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке. Путин, обсуждая историю России, назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Один из присутствовавших на уроке подростков поправил его, уточнив, что речь идёт о Северной войне, длившейся с 1700 по 1721 год.

Песков отметил, что президент был настроен на диалог со школьниками, и он состоялся. Пресса же стала освещать поступок школьника в гипертрофированном виде, что непривычно для тех, кто не сталкивается с подобным каждый день.

Ранее Путин рассказал, что его ничуть не задело замечание школьника. По словам главы государства, его порадовало хорошее знание учащимися истории своей страны.