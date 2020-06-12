Песков назвал Путина трудоголиком

https://static.news.ru/photo/6d498ba6-aca6-11ea-a91b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин всегда на работе. Он не может иметь полноценные выходные и отпуск. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент у нас, как вы знаете, в хорошем смысле этого слова трудоголик, он работает постоянно, — сообщил Песков.

Он пояснил, что у него график совпадает с рабочим графиком президента, и рабочий день является ненормированным. Песков рассказал, что иногда работа начинается в 10:00 или ближе к 11:00, но рабочий день заканчивается далеко за девять, десять или 11 вечера.

Когда мы в командировках, фактически работаем круглосуточно с небольшими перерывами на сон, всё зависит от графика президента, — рассказал Песков юнармейцам в рамках акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!», сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Песков заверил россиян в отменном здоровье главы государства. По его словам, в условиях распространения коронавируса охрана здоровья Путина обеспечивается на максимальном уровне.