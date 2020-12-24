Песков назвал причины самоубийств двух сотрудников ФСО

https://static.news.ru/photo/f5ae12c0-45ce-11eb-bf8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал самоубийства двух сотрудников ФСО.

По его словам, трагические инциденты связаны с личными трагедиями и на них никак не повлияли многочисленные переработки.

Это человеческая трагедия, личная трагедия. Но это связано исключительно с личными причинами, — пояснил Песков, отказавшись развивать тему.

30 ноября работник подразделения, отвечающий за личную охрану президента, свёл счёты с жизнью прямо во время службы. По данным Telegram-канала Baza, погибшим оказался Михаил Захаров.

22 декабря в Москве совершил суицид замначальника одного из отделений Федеральной службы охраны. Тело 38-летнего подполковника было найдено в собственной квартире, рядом с ним была обнаружена предсмертная записка.

Как писал NEWS.ru, в переговорной Ространсмодернизации в Москве обнаружили труп сотрудника по комплексной реконструкции железных дорог. Вероятно, он покончил с собой.