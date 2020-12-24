Песков назвал причины самоубийств двух сотрудников ФСО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал самоубийства двух сотрудников ФСО.
По его словам, трагические инциденты связаны с личными трагедиями и на них никак не повлияли многочисленные переработки.
Это человеческая трагедия, личная трагедия. Но это связано исключительно с личными причинами, — пояснил Песков, отказавшись развивать тему.
30 ноября работник подразделения, отвечающий за личную охрану президента, свёл счёты с жизнью прямо во время службы. По данным Telegram-канала Baza, погибшим оказался Михаил Захаров.
22 декабря в Москве совершил суицид замначальника одного из отделений Федеральной службы охраны. Тело 38-летнего подполковника было найдено в собственной квартире, рядом с ним была обнаружена предсмертная записка.
Как писал NEWS.ru, в переговорной Ространсмодернизации в Москве обнаружили труп сотрудника по комплексной реконструкции железных дорог. Вероятно, он покончил с собой.