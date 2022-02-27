Песков назвал преждевременным вопрос о новых мерах поддержки граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременным вопрос о мерах экономической поддержки граждан. По его мнению, в стране ничего не произошло, и подобные решения будут приниматься по мере поступления проблем, передаёт ТАСС.

Подождите, ну пока у нас ничего не произошло с вами, пока у нас что произошло-то? Я ещё раз повторяю — по мере поступления проблем. Пока у нас ничего с вами не произошло, — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности таких мер.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что правительство приняло соответствующие решения, чтобы смягчить последствий санкций для экономики России и для её граждан.

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака считает, что Россия с 28 февраля начинает переживать один из самых тяжелейших периодов в истории. Эксперт отметил, что текущая неделя «фактически знаменует собой практически полное уничтожение экономики РФ» на фоне «беспрецедентных санкций» из-за спецоперации РФ на Украине. По мнению спикера, в РФ может повториться кризис 1991 года с «чудовищным всплеском инфляции, исчезновением товаров с полок».