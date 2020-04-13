Песков назвал опыт Москвы по борьбе с COVID-19 важным для других регионов

Опыт борьбы с коронавирусом в Москве имеет большое значение для глав других регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сейчас каждый глава региона самостоятельно принимает решения (по коронавирусу. — NEWS.ru) в координации с федеральным центром, и безусловно, опыт того, как работает Москва, важен для глав других регионов, — заявил Дмитрий Песков.
По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным во второй половине дня в понедельник.
Песков заявил, что Москва находится на передовой борьбы с коронавирусом. Наибольшая нагрузка приходится на столичную систему здравоохранения. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что столица могла создать солидный резерв койко-мест и специального оборудования,
NEWS.ru писал, что 40 городских поликлиник Москвы, в которых есть компьютерная томография, перепрофилируют в амбулаторные центры для обследования пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
В России зафиксировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции (+2558 за последние сутки), 1470 выздоровели. Умерли 148 человек. В Москве 11 513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.
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