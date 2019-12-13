Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал демографическую ситуацию в стране «очень неприятной» и призвал национальный проект в данной области исправить это.
Действительно, демографическая яма, которая неоднократно объяснялась президентом и нашими всеми руководителями социальной области, сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная, — сказал Песков.
Он также добавил, что демографический кризис является «наследием» прошлого России.
Как ранее писал NEWS.ru, Росстат подсчитал, что естественная убыль населения по итогам 2019 года станет рекордной за последние 11 лет. При этом приток мигрантов не смог повлиять на ситуацию, и численность людей в России снова сокращается.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен