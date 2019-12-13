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Президент Украины Владимир Зеленский три дня думал над ответом на шутку российского коллеги Владимира Путина о газе, но острота всё равно не возымела должного эффекта. Так высказывание лидера европейской страны прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.

Журналист отметил, что Зеленский «выдавил шуточку». Так ещё и ведущая в эфире подыграть ему нормально не смогла, — цитирует Соловьёва «Политэксперт». Главы государств «перекинулись» цитатами из детского стихотворения Сергея Михалкова....