Песков назвал ложными сообщения о нарушениях прав протестующих

https://static.news.ru/photo/7dc0db54-679c-11eb-aaa9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявления о нарушениях в отношении задержанных участников незаконных акций зачастую могут быть ложными или искажать истинное положение дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о девушке, задержанной на несогласованной акции в Москве и обвинившей силовиков в жестоком обращении.

Очень много подобных сообщений на поверку потом оказываются неправдой, измышлениями или преувеличением, искажением правды. Если она утверждает, что какие-то элементы пыток имели место, она вольна это обжаловать в порядке, предусмотренном законом, — цитирует ТАСС Пескова.

При этом представитель Кремля отметил, что не знаком с деталями этого инцидента.

Ранее 21-летний волонтёр Алёна Китаева сообщила о жестоком обращении с ней полицейских в ОВД «Донское» после задержания на несогласованной акции в Москве 2 февраля. Позже в ряде СМИ появилась информация о подобных случаях в московском ОВД «Орехово-Борисово Северное».

Как писал NEWS.ru, акция протеста 2 февраля запомнилась ещё большим количеством насилия, чем предыдущие две январские. В этот раз полиции было в разы больше, она действовала жёстче и старалась задержать максимальное количество людей, в том числе и журналистов. Несмотря на пресс-карты и жёлтые жилеты, несколько представителей СМИ были задержаны, один из них был избит. Всего, по сообщению Союза журналистов России, в день суда над Навальным были задержаны 17 сотрудников СМИ. По итогам акции, согласно данным «ОВД-Инфо», были задержаны 1386 человек.

Если говорить о последствиях двухнедельных протестов, то они гораздо масштабнее. Так, по итогам акции 31 января правозащитники сообщили о рекордном количестве задержанных — более пяти с половиной тысяч человек по всей стране, более 1600 человек в Москве и 1100 в Санкт-Петербурге.