Песков назвал оскорблениями высказывания Байдена в адрес Путина

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«Росптицесоюз» опроверг рекомендацию о повышении розничных цен на яйца и заявил, что обсуждает меры по недопущению их подорожания, пишет РИА Новости. До этого в СМИ появилась информация, что птицефабрики начали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца

На совете директоров был разговор о недопущении роста цен на яйца. Экстренный совет директоров собран, чтобы <...> не допустить резкого повышения цен, — заявила гендиректор «Росптицесоюза» Галина Бобылева. Ранее издание...