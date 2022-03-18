Песков назвал оскорблениями высказывания Байдена в адрес Путина
В Кремле объяснили слова Байдена о Путине переутомлением президента США
Александр Чеков
Александр Чеков
12:41, 18 марта 2022
Джо БайденФото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Кремль не станет давать оценку заявлениям президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова передаёт ТАСС. Агрессивные высказывания американского президента могут быть вызваны его забывчивостью и утомляемостью, считает он. 17 марта Байден заявил, что Путин — «чистый бандит» и «смертоносный диктатор», сообщает РИА Новости. Байден не в первый раз высказывается в адрес главы России подобным образом.
Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются оскорблениями в адрес президента Путина. Учитывая подобную раздражительность Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая в итоге приводит к агрессивным высказываниям, мы не будем давать каких-то оценок, чтобы не вызвать ещё большую агрессию, — заявил он.
Накануне Байден в рамках ежегодного обеда «друзей Ирландии» зaявил, что его коллега, российский прeзидент Владимир Путин — «чистый бандит» и «смертоносный диктaтор».
Ранее, выступая в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, он назвал президента РФ «воeнным преступником». Глава Белого дома пообещал, что США будут предоcтавлять украинской экономике прямую финанcовую помощь.