Песков назвал главные последствия пандемии

https://static.news.ru/photo/6a4e68dc-4f3e-11eb-bad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса вывела «сытый мир» из зоны комфорта и доказала, что российское здравоохранение можно переформатировать за несколько месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эта пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, сытому миру об этом днём и ночью рассказывали СМИ. Если бы мир смог, не выходя из зоны комфорта, пройти эту пандемию и если бы СМИ не были столь значимы в жизни людей, то этого всего бы не было. Потому что с точки зрения потерь это не самая смертоносная пандемия, — заявил в интервью Владимиру Соловьёву, опубликованном на его YouTube-канале, Песков.

По словам представителя Кремля, жизнь человека «упирается в зону комфорта», которой вдруг не стало, и теперь все волнуются, «вернёмся ли мы в эту зону комфорта».

Неожиданным образом мы поняли, что способны переконфигурировать нашу медицину за считанные месяцы таким образом, что у нас смертность хоть и подросла, но она всё равно ниже, чем в странах Западной Европы, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших 24 часов медицинские специалисты выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 3 284 384 человека. Как сообщили сотрудники оперативного штаба, за последние сутки из отечественных больниц по выздоровлении врачи выписали 22 632 пациента с ранее диагностированным COVID-19. Всего с болезнью к настоящему моменту удалось справиться 2 662 668 россиянам. Также в оперштабе рассказали, что за прошедшие 24 часа в России скончались 518 человек, заражённых коронавирусом. За время пандемии жертвами инфекции стали 59 506 россиян.