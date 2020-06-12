Песков назвал главные мужские качества

https://static.news.ru/photo/c88ac764-acb0-11ea-829f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пять, по его мнению, главных мужских качеств. Мужчина, по словам представителя Кремля, должен обладать умом, честностью, силой, чувством юмора и талантом.

Ум, который формируется из двух составных: это природа и образование. Последовательность в действиях и честность. Сила внутренняя и внешняя. Честность я говорил? Говорил. Чувство юмора, то самое, о котором я уже говорил. Я считаю, что это должно быть обязательно у любого человека. И, наверное, талант, — сказал он.

Песков отметил, что талант есть у всех, но у кого-то он «спит», у кого-то «пробуждается» сам«, а кому-то надо поработать над ним.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Песков признался, что в детстве часто хулиганил и летом «обдирал соседские яблони». Об этом он рассказал, отвечая на вопросы участников движения «Юнармия» в рамках акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!».