Песков назвал достойной экранизации историю Романа Костомарова Песков: сила воли и героизм Костомарова и его семьи достойны экранизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

История фигуриста Романа Костомарова и его семьи достойна экранизации, заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на выставке «Россия». Фильм о спортсмене выйдет в прокат 9 марта.

Эмоции от того, что произошло, героизм, самопожертвование — я имею в виду жену, — сила воли для того, чтобы все это вынести, и целеустремленность, чтобы стать таким, как он, самоотверженным. Это достойно экранизации, — подчеркнул Песков на премьере фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды».

Ранее фигурист рассказал о выходе документального фильма о себе. По словам Костомарова, он еще не смотрел экранизацию, но его жизнь больше похожа на кино. Он заявил, что в картине будет показан весь его путь, начиная с детства и заканчивая сегодняшним днем. Участие в съемках приняли семья Костомарова, его друзья, коллеги и врачи.

Кроме этого, олимпийский чемпион по фигурному катанию, которому ампутировали конечности после тяжелой болезни, заявил, что перестал бояться смерти. Теперь, как отмечает спортсмен, он боится только потерять своих близких людей. В дальнейшем фигурист намерен продолжать заниматься спортом. Без этого жить не смогу, подчеркнул Костомаров во время выступления на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.