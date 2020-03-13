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«Соответствующие органы» обратят внимание на фейки про коронавирус и поправки к Конституции РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, злоумышленники занимаются информационной диверсией.

Безусловно, это угроза. Это информационная диверсия. Мы конечно, рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание, — приводит слова чиновника «Интерфакс».

Он также прокомментировал влияние COVID-19 на экономику РФ. По его мнению, Россия имеет задел прочности для смягчения негативных последствий вспышки инфекции.

По его словам, ситуация в мире сейчас такова, что, даже если абстрагироваться от коронавируса, существуют различные колебания и волатильность. Ещё до вспышки COVID-19, добавил Песков, имелись различные негативные прогнозы в отношении мировой экономики, в том числе связанные с сокращением спроса на нефть и нефтепродукты.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус, экономические потрясения и войны не являются признаками приближающегося конца света. Такую позицию Федерации еврейских общин России озвучил президент организации Александр Борода. По словам раввина, «перечисленные катаклизмы нельзя рассматривать как что-то сверхъестественное».

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразились 131851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 6 новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.