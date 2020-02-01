https://static.news.ru/photo/e96b75a2-4502-11ea-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что эвакуация россиян из Китая самолётами ВКС пройдёт 3 и 4 февраля.

По его словам, потребовалось определённое время для согласования китайской стороной, передаёт ТАСС.

В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля, — сказал он.

Как информировал NEWS.ru, привлечь технику ВКС к эвакуации россиян приказал президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что операция по вывозу начнётся уже 1 февраля.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.