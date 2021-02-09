Песков: на акции 14 февраля игр в кошки-мышки не будет, нарушителей накажут

https://static.news.ru/photo/36440708-6abf-11eb-88f9-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виновных в нарушении закона во время проведения очередных несогласованных мероприятий привлекут к ответственности, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о планах провести 14 февраля 2021 года протест путём выхода во дворы домов.

Представитель Кремля затруднился сказать, станут ли власти оценивать это как призыв к несанкционированным акциям, пишет ТАСС.

В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности, — отметил Песков.

Он добавил, что государство тратит дополнительные средства на соцподдержку населения на постоянной основе, а не для «купирования протестов». Таким образом он отреагировал на публикацию агентства Reuters о готовящихся новых пособиях в РФ якобы для усмирения протестных настроений среди граждан на сумму около 500 млрд рублей.

Пресс-секретарь отметил, что все предложенные правительством варианты по индексации пенсий работающим пенсионерам будут рассмотрены. На вопрос о том, имеются ли какие-то временные рамки для принятия решения, Песков ответил, что «поручение по формулированию выполнено, теперь нужно определиться с тем, как лучше поступить». В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Выплаты этой категории пенсионеров не индексировались с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что призывы представителей признанного в РФ иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к США и Евросоюзу ввести санкции против России не являются госизменой с юридической точки зрения. Такую оценку ситуации дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.