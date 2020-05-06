Мишустин не примет участие в совещании по борьбе с COVID-19

Экс-заместитель начальника управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов, освободившийся по УДО, заразился COVID-19. Об этом сообщила его адвокат Ольга Лукманова.

Да, Александр Николаевич сейчас действительно проходит лечение в Москве от коронавирусной инфекции, — подтвердила она в беседе с ТАСС. Ламонов переносит инфекцию в лёгкой форме, сейчас он находится на карантине...