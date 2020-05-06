Мишустин не примет участие в совещании по борьбе с COVID-19

В видеосовещании президента по реализации решений по борьбе с коронавирусом премьер Михаил Мишустин не будет принимать участия.
Об этом РИА Новости
Мишустин сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля. По его словам, у него поднялась высокая температура. Премьер будет находиться в одной из столичных больниц. Российский президент Владимир Путин назначил временно исполнять обязанности премьера первого заместителя главы кабмина Андрея Белоусова.
По словам пресс-секретарь главы правительства Бориса Белякова, премьер активно консультирует коллег по рабочим вопросам посредством телефона.
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