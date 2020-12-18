Песков: личная жизнь Путина меня не касается

https://static.news.ru/photo/732eb2f6-412c-11eb-a848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не имеет доступа к личным делам главы государства Владимира Путина.

Я чиновник, госслужащий. Поэтому это никак не входит в мои обязанности. Личная, семейная жизнь Путина касается только самого Путина и тех, кто являются его родными и близкими, — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Накануне во время своей большой пресс-конференции президент России рассказал, какие книги читает своим внукам. Он признался, что высоко ценит русские сказки. Путин отметил, что старается приобщать внуков к произведениям отечественных авторов, например, Маршака.

По словам главы государства, он получает большое удовольствие от общения с внуками. Однако Путин пояснил, что не любит говорить подробно о своей семье. Вместе с тем он рассказал, что получает от внуков подарки в свой день рождения — как правило, рисунки и поделки.

Ранее на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер признался, что скучает по своим детям, потому что редко их видит. Он добавил, что всегда ждёт поздравлений с днём рождения от друзей, детей, внуков, писал NEWS.ru.