18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Кремль завёл Telegram-канал

17:42, 11 апреля 2022
Кремль завёл Telegram-канал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Кремль завёл Telegram-канал, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что в канале будут дублироваться информация и сообщения с сайта главы государства.

Канал в Telegrame будет дублировать информацию с сайта Кремля, — сказал Песков.

Telegram-канал называется «Кремль. Новости», логотипом его создатели выбрали элемент российского герба — двуглавого орла, который выполнен в белом цвете и расположен на синем фоне.

В марте 2021 года заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев завёл официальный канал в мессенджере Telegram. Аккаунт верифицирован и получил соответствующую пометку — синюю галочку. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео