Кремль завёл Telegram-канал, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что в канале будут дублироваться информация и сообщения с сайта главы государства.
Канал в Telegrame будет дублировать информацию с сайта Кремля, — сказал Песков.
Telegram-канал называется «Кремль. Новости», логотипом его создатели выбрали элемент российского герба — двуглавого орла, который выполнен в белом цвете и расположен на синем фоне.
В марте 2021 года заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев завёл официальный канал в мессенджере Telegram. Аккаунт верифицирован и получил соответствующую пометку — синюю галочку.