Кремль завёл Telegram-канал

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам, сообщили в пресс-службе Кремля. Доложить о проделанной работе необходимо до 15 июня, далее — ежеквартально.

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации <...> обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам, — говорится в поручении главы...