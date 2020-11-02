Песков: Кремль отменяет торжественные мероприятия 4 ноября

https://static.news.ru/photo/ea0fc17a-1cf2-11eb-bf79-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Торжественный приём в Кремле в честь Дня народного единства 4 ноября отменён, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас не время для подобных инициатив.

Он добавил, что в графике президента России Владимира Путина значится ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства, и сейчас они готовятся, пишет «Московский комсомолец».

Песков не стал уточнять, будет ли в числе упомянутых встреч лидера переговоры премьером РФ Михаилом Мишустиным, во время которых, по сообщениям СМИ, планируется объявить об отставке министра транспорта Евгения Дитриха.

Представитель Кремля добавил также, что в Москве не намерены продолжать дискуссию по поводу спора между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Политик раскритиковал руководителя республики за высказывание в адрес французского президента Эммануэля Макрона в связи с убийством учителя Самюэля Пати из-за карикатур на пророка Мухаммеда. По мнению Кадырова, Макрон подталкивает мусульман к терроризму, оправдывая карикатуры. Жириновский заявил, что главам регионов не стоит в это вмешиваться, писал NEWS.ru.