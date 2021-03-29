Песков: коронавирус уже никуда не уйдёт

https://static.news.ru/photo/575c8760-9118-11eb-b151-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус победить очень сложно, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы выйти из сложившейся ситуации в комфортное существование. Сам COVID-19 уже никуда не уйдёт. Об этом в разговоре с журналистами сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящий момент необходимо усиливать пропаганду вакцинации «в хорошем смысле этого слова». По его словам, больше россиян пойдут на то, чтобы привиться, ещё и после того, как страна выйдет на большие объёмы производства препаратов против коронавируса. России, как и другим государствам, отметил пресс-секретарь президента, всё это чрезвычайно необходимо. Ведь естественная и искусственная иммунизация населения — это единственный путь.

Журналисты переспросили представителя Кремля, говорит ли он о пути победы над COVID-19.

Не к победе, а к тому, чтобы выйти в комфортное существование. Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдёт никуда, будет с нами, — ответил Песков в интервью «АиФ».

Как ранее передавал NEWS.ru, Дмитрий Песков назвал самым важным научным достижением 2020 года создание вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания оргкомитета всероссийской премии «За верность науке».