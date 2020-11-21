Песков: главы регионов вводят ограничения по COVID-19 исходя из ситуации

https://static.news.ru/photo/8a265cf4-2d70-11eb-8f78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернаторы принимают решения о введении более жёстких ограничений из-за коронавирусной инфекции исходя из ситуации в системе здравоохранения в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Всё зависит от количества койко-мест, от резервов, от количества медицинского персонала, врачей, от темпов заполняемости больниц, от темпа выздоровления пациентов, поэтому каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории, — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что главы регионов обладают особыми полномочиями и введение таких ограничений является абсолютно нормальной практикой.

Ранее в Бурятии была приостановлена работа торговых центров, общепита, и кинотеатров из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать с 16 по 30 ноября. Глава региона Алексей Цыденов заявил, что карантин не будет продлеваться.

Как писал NEWS.ru, в Ростовской области ввели обязательную изоляцию для приезжающих в регион. Они будут находиться на карантине до получения результатов теста на коронавирус.

За прошедшие сутки в России выявили 25 173 новых случая заражения COVID-19. Всего за время пандемии в России заразились 2 144 502 человека.