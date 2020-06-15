Песков: Героев Труда отправили на карантин перед встречей с Путиным

https://static.news.ru/photo/1e13cc62-aefa-11ea-912a-fa163e074e61_660.jpg Леонид Белых, Юрий Соломин, Александр Моторин, Леонид Рошаль Фото: kremlin.ru

Некоторые участники церемонии вручения медалей Героя Труда, которую глава РФ Владимир Путин провёл в День России 12 июня, перед встречей с лидером отправились на карантин, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это были стандартные меры предосторожности из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Некоторые были на карантине. Связано это с обычными мерами предосторожности. Это объясняется тем, что мы все можем быть контактными <...>, необходимо тестирование, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Владимир Путин на Поклонной горе в Москве наградил Героев Труда Российской Федерации. С начала пандемии коронавируса это была первая очная церемония с участием президента и приглашённых лиц.

Золотые звёзды Героев Труда в этом году вручили худруку Малого театра Юрию Соломину, главе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, управляющему директору Улан-Удэнского авиазавода Леониду Белых и оператору поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александру Моторину. Церемонию награждения Героев Труда обычно приурочивают к 1 Мая, однако в этом году её отложили из-за пандемии.

Согласно президентскому указу, Герою Труда РФ вручают золотую медаль в форме звезды и грамоту, а на его малой родине устанавливают бронзовый бюст с соответствующей надписью.