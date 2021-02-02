Песков: факты длительного задержания митинговавших необходимо проверить

https://static.news.ru/photo/e02f831a-653c-11eb-87e5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Факты длительного задержания граждан, которые были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, должны быть проверены сотрудниками правоохранительных органов. При необходимости полиция обязана принять меры. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

23 и 31 января в Москве и других российских городах прошли несанкционированные акции протеста. Митингующие выступали с поддержкой в адрес арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Протесты в ряде регионов обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. 31-го числа по стране задержали более пяти тысяч человек.

Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что ряд задержанных целую ночь провели в автобусах перед спецприёмником в деревне Сахарово.

Песков по поводу длительных задержаний участников несанкционированных акций отметил, что эта информация должна быть проверена правоохранителями. По его словам, в Кремле видели соответствующие сообщения в СМИ. Также, убеждён пресс-секретарь президента, с этими данными ознакомились и в МВД. В сложившейся ситуации, сказал Песков, необходимо проверить конкретные факты и принять меры при необходимости. Этим должны заняться правоохранители.

Не исключено, что проверку проведут и надзорные органы, потому что все видят эти сообщения СМИ, это повод, чтобы конкретные факты проверить, насколько они соответствуют действительности, безусловно, это должно быть проверено, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не следит за судом над оппозиционным политиком Алексеем Навальным.