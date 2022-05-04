Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о возможном расширении указа президента России Владимира Путина о контрсанкциях путём добавления в него новых актов, пишет ТАСС. Ранее российский лидер утвердил документ, согласно которому РФ вводит  ответные меры в отношение «недружественных государств» и юрилиц. По указу правительство должно определить список лиц, в адрес которых введут ограничения в течение 10 дней.

В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами урегулироваться. Точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речь не идёт. Указ подлежит безусловному исполнению, заявил Песков.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила подробности шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Они предполагают отказ от закупок российской нефти в течение полугода, а прекращение импорта нефтепродуктов — к концу года. Предполагается, что Словакия и Венгрия получат 20 месяцев на отказ от импорта российской нефти. На такие же льготы претендуют ещё две страны — это Чехия и Болгария. Для утверждения санкций необходимо согласие всех стран — членов ЕС. Представители стран союза планируют обсудить шестой пакет санкций в среду, 4 мая, и могут принять решение уже на этой неделе.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти. Он отметил, что в шестой пакет санкций также будет входить отключение от SWIFT новых банков и санкции «за дезинформацию».