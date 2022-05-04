Песков допустил расширение указа Путина о контрсанкциях

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о возможном расширении указа президента России Владимира Путина о контрсанкциях путём добавления в него новых актов, пишет ТАСС. Ранее российский лидер утвердил документ, согласно которому РФ вводит ответные меры в отношение «недружественных государств» и юрилиц. По указу правительство должно определить список лиц, в адрес которых введут ограничения в течение 10 дней.

В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами урегулироваться. Точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речь не идёт. Указ подлежит безусловному исполнению, — заявил Песков.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила подробности шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Они предполагают отказ от закупок российской нефти в течение полугода, а прекращение импорта нефтепродуктов — к концу года. Предполагается, что Словакия и Венгрия получат 20 месяцев на отказ от импорта российской нефти. На такие же льготы претендуют ещё две страны — это Чехия и Болгария. Для утверждения санкций необходимо согласие всех стран — членов ЕС. Представители стран союза планируют обсудить шестой пакет санкций в среду, 4 мая, и могут принять решение уже на этой неделе.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти. Он отметил, что в шестой пакет санкций также будет входить отключение от SWIFT новых банков и санкции «за дезинформацию».