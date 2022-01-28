Песков допустил, что число заболевших COVID сильно превышает статистику

Никакой специальной системы учёта заразившихся коронавирусом в Кремле нет, там ориентируются на официальные цифры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он добавил, что число реальных заражений может быть существенно больше статистики. Накануне в России было выявлено почти сто тысяч новых случаев COVID-19.

Многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что не существует упорядоченной системы учёта заболевших. По словам Пескова, власти и оперштаб ориентируются на количество занятых койко-мест, а также на число заражений и выздоровлений за сутки.

В России снова был побит рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки. За последние 24 часа в стране COVID-19 выявили у 98 040 человек. Количество госпитализированных достигло 14 046, скончались 673 человека, полностью выздоровели — 29 506.