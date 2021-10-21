Песков: дополнительных мер поддержки населения РФ не предусмотрено

Дополнительные меры поддержки населения в связи с нерабочими днями в России пока не предусматриваются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Он напомнил, что уже есть целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе. Они касаются одиноких матерей, родителей, семей с детьми и так далее. Несмотря на то что эти меры не имеют прямого отношения к режиму выходного дня, ведённому президентом, они работают.

Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается, — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. В частности, Путин предложил с 2022 года индексировать социальные выплаты в соответствии с фактической, а не прогнозной инфляцией. Глава государства также заявил, что в России началось формирование системы поддержки семей с детьми, начиная с момента ожидания появления малыша и до окончания ребёнком школы.