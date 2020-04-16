Песков дал оценку высказываниям Кадырова о «Новой газете»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал конфликт, который произошёл из-за статьи «Новой газеты» о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил ФСБ в бездействии из-за якобы развязывания «античеченской травли» «Новой газетой». По его мнению, спецслужбы должны отслеживать, кто, как и через какие каналы финансирует «потенциальных диверсантов», к которым он причислил сотрудников издания.
Мы ознакомились, действительно, весьма эмоционально. Но, с другой стороны, сейчас и ситуация весьма эмоциональная, — прокомментировал Песков слова главы республики.
Представитель Кремля отметил, что Кадыров сам выбрал практику общения с населением через социальные сети и в этом нет ничего запрещённого или противозаконного,
Как писал NEWS.ru, статья «Новой газеты» о ситуации с COVID-19 в Чечне по требованию Роскомнадзора была заблокирована.
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