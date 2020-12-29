Песков: Чубайс поговорил с Путиным по телефону до ухода из «Роснано»

https://static.news.ru/photo/3b841078-4a85-11eb-bf18-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: kremlin.ru

Анатолий Чубайс поговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным до своего ухода с поста руководителя «Роснано», личной встречи между ними не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что у Чубайса нет кабинета в администрации руководителя государства.

Он (Анатолий Чубайс. — NEWS.ru) не является непосредственно сотрудником администрации президента [России], и поэтому он не имеет здесь кабинета. Действительно, имел место телефонный разговор. О телефонном разговоре не сообщалось, потому что мы о большей части телефонных разговоров президента за рабочий день не сообщаем, просто не имеем такой возможности, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Анатолий Чубайс был назначен специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.

Песков, комментируя отставку Чубайса с поста главы «Роснано», заявил, что это решение связано с «обычным ротационным процессом». В последний день работы Чубайса, 3 декабря, компания выпустила ролик, посвящённый уходящему руководителю. Видео представляет собой нарезку кадров, освещающих деятельность Чубайса на посту главы «Роснано». Саундтреком к этому ролику стала знаменитая песня «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова» в исполнении Олега Анофриева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в будущем году в российской транснациональной энергетической компании «Газпром» может произойти смена руководства и глава корпорации Алексей Миллер в начале 2021-го, вероятно, покинет свой пост. В мае 2021 года у Миллера истекает пятилетний договор.