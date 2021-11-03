Песков анонсировал участие Путина в праздничных мероприятиях в Севастополе

Президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства в Севастополе 4 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Да, завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства, — сказал Песков.

Он добавил, что президент намерен возложить цветы к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны, а также встретиться с главой Севастополя Михаилом Развожаевым.

Как сообщает Telegram-канал «Крымский» со ссылкой на источник в Генштабе РФ, визит Владимира Путина в Севастополь может совпасть с заходом корабля управления и ракетного эсминца США в Чёрное море. Собеседник Telegram-канала отметил, что суда могут нарушить границу территориальных вод России «ориентируясь на границы территориальных вод Украины».

В конце октября ВМС США заявили о начале операций в Чёрном и Средиземном морях. В них принимают участие штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил, а также силы поддержки НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в Сочи, отметил, что на американский ракетный эсминец USS Mount Whitney, зашедший в акваторию Чёрного моря, можно посмотреть в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны.