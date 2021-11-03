Песков анонсировал участие Путина в праздничных мероприятиях в Севастополе
Анна Акимова
Анна Акимова
12:41, 03 ноября 2021
Президент России Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства в Севастополе 4 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
Да, завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства, — сказал Песков.
Он добавил, что президент намерен возложить цветы к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны, а также встретиться с главой Севастополя Михаилом Развожаевым.
Как сообщает Telegram-канал «Крымский» со ссылкой на источник в Генштабе РФ, визит Владимира Путина в Севастополь может совпасть с заходом корабля управления и ракетного эсминца США в Чёрное море. Собеседник Telegram-канала отметил, что суда могут нарушить границу территориальных вод России «ориентируясь на границы территориальных вод Украины».
В конце октября ВМС США заявили о начале операций в Чёрном и Средиземном морях. В них принимают участие штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил, а также силы поддержки НАТО.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в Сочи, отметил, что на американский ракетный эсминец USS Mount Whitney, зашедший в акваторию Чёрного моря, можно посмотреть в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны.