Песков анонсировал новое обращение Путина по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/079ca986-87ae-11ea-924d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин на следующей неделе может снова выступить по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в стране.

Выступление политика анонсировал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 (+517) человек выздоровели, умерли 747 (+66) человек. В Москве 42 480 (+2971) заболевших, 3175 исцелились, 404 стали жертвами недуга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса и текущий кризис продемонстрировали, что эффективность ряда международных организаций оставляет желать лучшего. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это касается в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и «Большой двадцатки» (G20).