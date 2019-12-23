https://static.news.ru/photo/0ab9c578-2597-11ea-a07a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГКУ «Центр организации дорожного движения» призвал пешеходов использовать светоотражатели на одежде. 23 декабря в Москве сильный туман.

Тепло, мокро и видимость так себе (200–500 м). За рулём не забывайте про противотуманки, пешком — про светоотражатели на одежде. Больше света этими сырыми вечерами, — говорится в Twitter ЦОДД.

Снова эти знаменитые лондонские (зачеркнуто) московские декабрьские туманы. Тепло, мокро и видимость так себе (200-500 м). За рулем не забывайте про противотуманки, пешком - про светоотражатели на одежде. Больше света этими сырыми вечерами. pic.twitter.com/NQXs4WoV1b — ЦОДД (@gucodd) 23 декабря 2019 г.

23–24 декабря в Москве +7...+6 градусов и небольшой дождь. К концу недели похолодает до –5 градусов. Такие температуры характерны для середины октября и начала апреля. Погоду в эти дни в европейской части России исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд охарактеризовал как «экстремально тёплую».