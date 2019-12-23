Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГКУ «Центр организации дорожного движения» призвал пешеходов использовать светоотражатели на одежде. 23 декабря в Москве сильный туман.

Тепло, мокро и видимость так себе (200–500 м). За рулём не забывайте про противотуманки, пешком — про светоотражатели на одежде. Больше света этими сырыми вечерами, — говорится в Twitter ЦОДД.

23–24 декабря в Москве +7...+6 градусов и небольшой дождь. К концу недели похолодает до –5 градусов. Такие температуры характерны для середины октября и начала апреля. Погоду в эти дни в европейской части России исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд охарактеризовал как «экстремально тёплую».

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