Пешая тренировка экипажей боевых машин пройдёт на Красной площади

На Красной площади в Москве 14 июня пройдёт пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к параду Победы.
Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. По его данным, механики-водители и командиры машин пройдут по пути следования военной техники, чтобы изучить маршрут.
Сегодня на Красной площади в Москве пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.
Кроме того, 17 и 18 июня состоятся ночные тренировки пеших парадных расчётов и колонны военной техники. Генеральная репетиция запланирована на 20 июня,
Ранее NEWS.ru писал о том, что группа из 75 военнослужащих Нацармии Молдавии отправилась в Москву для участия в параде Победы. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон в своём Facebook.
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