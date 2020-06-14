Пешая тренировка экипажей боевых машин пройдёт на Красной площади

https://static.news.ru/photo/f225f3fa-ae4a-11ea-b432-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Красной площади в Москве 14 июня пройдёт пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к параду Победы.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. По его данным, механики-водители и командиры машин пройдут по пути следования военной техники, чтобы изучить маршрут.

Сегодня на Красной площади в Москве пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.

Кроме того, 17 и 18 июня состоятся ночные тренировки пеших парадных расчётов и колонны военной техники. Генеральная репетиция запланирована на 20 июня, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что группа из 75 военнослужащих Нацармии Молдавии отправилась в Москву для участия в параде Победы. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон в своём Facebook.