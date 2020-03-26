Житель Калужской области, который первым в регионе заразился коронавирусной инфекцией, излечился и был выписан из медучреждения.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша,
Всего в Калужской области было зафиксировано два случая инфицирования. Один человек подхватил болезнь в Италии, другой — в Венгрии.
Как ранее писал NEWS.ru, главврач калужской областной больницы Владимир Кондюков может лишиться работы из-за поездки в Таиланд во время пандемии COVID-19. Врио губернатора заявил, что сомневается в целесообразности дальнейшего нахождения доктора на своём посту.
В России за всё время пандемии было выявлено 840 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки количество установленных случаев выросло на 182. Двое больных скончались от инфекции, 38 человек излечились.
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