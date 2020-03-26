https://static.news.ru/photo/e93d811e-6f60-11ea-be24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Калужской области, который первым в регионе заразился коронавирусной инфекцией, излечился и был выписан из медучреждения.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша, передаёт РЕН ТВ. Врио главы региона уточнил, что заболевание протекало в лёгкой форме. Тестирование показало, что в настоящий момент в его организме коронавирус отсутствует.

Всего в Калужской области было зафиксировано два случая инфицирования. Один человек подхватил болезнь в Италии, другой — в Венгрии.

Как ранее писал NEWS.ru, главврач калужской областной больницы Владимир Кондюков может лишиться работы из-за поездки в Таиланд во время пандемии COVID-19. Врио губернатора заявил, что сомневается в целесообразности дальнейшего нахождения доктора на своём посту.

В России за всё время пандемии было выявлено 840 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки количество установленных случаев выросло на 182. Двое больных скончались от инфекции, 38 человек излечились.